Курс доллара впервые за четыре года опустился ниже 58 рублей

Курс доллара упал до 57,5 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. В последний раз американская валюта торговалась ниже 58 рублей 6 апреля 2018 года.

Курс евро снизился до 60,7 рубля. Ниже 61 рубля он опустился впервые с 25 апреля 2017 года.

«Российский рубль продолжил фееричное укрепление наперекор давлению на страну извне», — сказал РБК эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. По его словам, на иностранные валюты влияет факт отсутствия исполнения бюджетного правила и 80%-ый норматив продажи валютной выручки экспортеров.

Зельцер также подчеркнул, что новая схема перевода недружественных стран на оплату газа за рубли «объективно работает», и все больше стран ЕС соглашаются с новым форматом.

«Вчера объем торгов в евро заметно превышал операции с долларами, что, вероятно, связано с оплатой поставок газа», — отметил аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.