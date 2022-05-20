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Попова рассказала о скором окончании пандемии короновируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что пандемия коронавируса в обозримом будущем может закончиться, но сам вирус не уйдет.

«Вирус останется, он есть, он присутствует сегодня. И сегодня у кого-то из тех, кто нас видит и слышит, есть знакомые и родственники, которые болеют. Поэтому говорить о том, что вирус уйдет, — нет», — сказала Попова в интервью РИА Новости.

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По ее словам, «это, возможно, будет уже не пандемическое, а эпидемическое проявление вируса». «Но то, что вирус с нами надолго, если не навсегда, это совершенно очевидно», — сказала она.

Попова напомнила, что помимо лекарственных препаратов и вакцин существуют гигиенические меры предосторожности, которые надо соблюдать.

«Это чистые руки, это маски, это чистые гаджеты, это чистота вокруг нас. Эти несложные гигиенические правила, безусловно, позволяют сохранить здоровье при любой респираторной инфекции», — напомнила руководитель Роспотребнадзора.


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