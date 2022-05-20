Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в состав Европейского союза (ЕС) будут зависеть о того, как быстро страна сможет восстановиться после конфликта и провести реформы.

После начала военной спецоперации президент Украины Владимир Зеленский неоднократно требовал от Евросоюза включить страну в состав этого международного объединения. При этом он настаивал на специальной срочной процедуру, в обход стандартных формальностей.

«Требуется некоторое время, прежде чем можно стать кандидатом на вступление», — цитирует ТАСС заявление фон дер Ляйен. Она отметила, что «процедура вступления в Евросоюз также очень сильно зависит от того, как ведут себя присоединяющиеся страны».

По ее словам, «очень многое зависит от самой Украины — от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой войны, в чем мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведет необходимые экономические преобразования».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что перспектива вступления в сообщество для таких стран, как Украина, не может быть реализована в течение нескольких лет, речь может идти о десятилетиях.