Япония оставила Россию без высокотехнологичных товаров

Япония с 20 мая ввела в действие запрет на экспорт в России высокотехнологичных товаров, материалов и технологий. Решение принято из-за проведения Москвой военной операции на территории Украины.

В частности, будут запрещены поставки оборудования для производства органических светодиодов, органических полевых транзисторов и органических солнечных элементов, оборудования для производства топлива из водорода и солнечных элементов.

Среди связанного с квантовыми компьютерами оборудования запрещены поставки вакуумных насосов и вакуумметров, охлаждающего оборудования, рассчитанного на экстремально низкие температуры, фотодетекторов с высоким квантовым выходом.

Прекращаются поставки устройств числового программного управления для станков и их частей, материалов, которые улучшают функцию обнаружения с помощью электромагнитных волн, сплавов с высокой энтропией и других передовых материалов.

Запрещается экспортировать в Россию 3D-принтеры и используемые для них металлические порошки, полупроводниковые и электропроводящие полимеры, электронные и атомно-силовые микроскопы. Полный список товаров опубликован на сайте Министерства торговли Японии.