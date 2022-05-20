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Япония оставила Россию без высокотехнологичных товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Япония с 20 мая ввела в действие запрет на экспорт в России высокотехнологичных товаров, материалов и технологий. Решение принято из-за проведения Москвой военной операции на территории Украины.

В частности, будут запрещены поставки оборудования для производства органических светодиодов, органических полевых транзисторов и органических солнечных элементов, оборудования для производства топлива из водорода и солнечных элементов.

Среди связанного с квантовыми компьютерами оборудования запрещены поставки вакуумных насосов и вакуумметров, охлаждающего оборудования, рассчитанного на экстремально низкие температуры, фотодетекторов с высоким квантовым выходом.

Прекращаются поставки устройств числового программного управления для станков и их частей, материалов, которые улучшают функцию обнаружения с помощью электромагнитных волн, сплавов с высокой энтропией и других передовых материалов.

Запрещается экспортировать в Россию 3D-принтеры и используемые для них металлические порошки, полупроводниковые и электропроводящие полимеры, электронные и атомно-силовые микроскопы. Полный список товаров опубликован на сайте Министерства торговли Японии.

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Экономика #Торговля
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