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Видео маленьких «динозавров» удивило пользователей Сети

Источник:
Times Now
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Фото: andrew_j_w / Attribution-ShareAlike License

Видео с маленькими динозавриками, перебегающими небольшой ручей на пляже, набирает популярность в соцсетях.

На опубликованных кадрах очевидец запечатлел, как небольшие существа, которые очень похожи на детенышей вымерших динозавров, перебираются через водоем и скрываются в кустах. У них длинные узкие шеи, они демонстрируют стайное поведение.

Удивленные комментаторы предположили, что оператору действительно удалось заснять детенышей динозавров, которые каким-то образом перенеслись на современную Землю из юрского периода, пишет издание Times Now.

Однако в реальности в роли динозавриков выступили коатимунди — южноамериканские еноты. На оригинальном видео стая этих животных бежит по пляжу. Очевидец просто смонтировал ролик так, чтобы он воспроизводился в обратном направлении. В результате еноты превратились в динозавров.

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