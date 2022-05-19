Россия применила на Украине лазерное оружие

Российские военные применили в ходе спецоперации на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения «Задира», сообщил в эфире «Первого канала» вице-премьер Юрий Борисов.

По словам чиновника, такое оружие прожигает объекты, благодаря чему можно не расходовать дорогостоящие ракеты типа «Панциря» и «Тора». Новая система способна сбивать беспилотники различного класса на дальности до 5 километров.

Минобороны заказало боевой комплекс на новых физических принципах «Задира-16» в августе 2017 года. Исполнителем контракта стал Российский федеральный ядерный центр, который находится в закрытом городе Саров.

Технические характеристики «Задиры» засекречены. Минобороны РФ в 2020 году сообщало, что российские специалисты разрабатывают отдельное лазерное оружие против беспилотников, а также против оптических средств противника.