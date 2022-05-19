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Россия активизировала поиски пропавшего «золота партии»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правоохранители активизировали поиски пропавшего золота, выданного из Государственного хранилища ценностей СССР в конце 1980-х годов ряду предприятий, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

В расследовании уже наметились некоторые успехи, уточнил чиновник, чьи слова приводятся на сайте Госдумы. Вопрос стали обсуждать в ходе рассмотрения к первому чтению законопроекта, уточняющего правила закупок драгметаллов и драгоценных камней в Гохране России.

«Потерялось золото, которое было в конце 1980-х годов зачем-то роздано заводам в качестве оборотного металла, и потом те заводы, которые были приватизированы разными способами, растворились в пространстве», — уточнил Моисеев.

При этом замглавы Минфина отметил, что государственный золотой запас СССР не потерялся, его удалось сохранить на балансе. На момент распада Советского Союза его размеры оценивались в 290 тонн. «Он лежит, и я знаю где, но не скажу», — сказал он.

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