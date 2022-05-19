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Астроном нашел источник знаменитого инопланетного сигнала «Wow!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астроном-любитель нашел источник знаменитого загадочного сигнала «Wow!», который был получен 45 лет назад. С высокой вероятностью его считают инопланетным посланием.

Альберто Кабальеро изучил общедоступный обзор Gaia, сосредоточившись на двух небольших областях в созвездии Стрельца. По его мнению, сигнал исходил от звезды 2MASS 19281982-2640123, расположенной на расстоянии 1800 световых лет от Земли.

Данная звезда обладает температурой, диаметром и светимостью, почти идентичными солнечным, говорится в статье исследователя, опубликованной International Journal of Astrobiology.

Сигнал «Wow!» был получен 15 августа 1977 года Джерри Эйманом в рамках программы SETI на радиотелескопе Big Ear в штате Огайо. С помощью этой программы велся поиск возможных сообщений инопланетных цивилизаций.

Периодический сигнал продолжался 72 секунды и после этого не повторялся. Получивший его ученый был так взволнован, что на листе с данными написал «Wow!». Сигнал считается самым значимым из зафиксированных по программе SETI.

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