Новосибирцы пожаловались на нехватку денег на отпуск

Каждый пятый новосибирец не может выделить деньги на отпуск, на неделю необходимо в среднем 35 тысяч рублей, сообщает SuperJob.

Средний бюджет на неделю отпуска на одного человека в этом году составляет 37 тысяч рублей, а 35% россиян заявили, что не могут позволить себе отдых. На неделю идеального отпуска, по мнению россиян, нужно в среднем 160 тысяч рублей на человека.

Новосибирск — на восьмом месте по фактическому бюджету на отпуск (35 тысяч рублей). У 26% жителей города вообще нет денег на отпуск. В прошлом году так отвечали 28% опрошенных в городе.

Самый щедрый бюджет на отпуск — в Москве: в среднем 50 тысяч рублей, и сумма, необходимая на идеальный отдых, тоже самая большая (175 тысяч рублей). Красноярск и Санкт-Петербург — на втором месте по фактическому бюджету на отпуск (по 43 тысяч рублей).