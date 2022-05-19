НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Новосибирцы пожаловались на нехватку денег на отпуск

Источник:
Sibnet.ru
167 0
Фото: © Sibnet.ru

Каждый пятый новосибирец не может выделить деньги на отпуск, на неделю необходимо в среднем 35 тысяч рублей, сообщает SuperJob.

Средний бюджет на неделю отпуска на одного человека в этом году составляет 37 тысяч рублей, а 35% россиян заявили, что не могут позволить себе отдых. На неделю идеального отпуска, по мнению россиян, нужно в среднем 160 тысяч рублей на человека.

Новосибирск — на восьмом месте по фактическому бюджету на отпуск (35 тысяч рублей). У 26% жителей города вообще нет денег на отпуск. В прошлом году так отвечали 28% опрошенных в городе.

Самый щедрый бюджет на отпуск — в Москве: в среднем 50 тысяч рублей, и сумма, необходимая на идеальный отдых, тоже самая большая (175 тысяч рублей). Красноярск и Санкт-Петербург — на втором месте по фактическому бюджету на отпуск (по 43 тысяч рублей).

Еще по теме
Обыск прошел у независимого депутата Горсовета Новосибирска
Травников расторг концессию о строительстве мусорных полигонов
Зарплатные ожидания новосибирцев оказались ниже среднероссийских
Прокатчики и чиновники устроили стычку за электросамокаты
смотреть все
Сибирь #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Вся кремлевская рать»: кто сыграет Путина в экранизации книги
18.05.2022 23:43
info.sibnet.ru
Денег нет: когда закроют российские кинотеатры?
17.05.2022 07:25
info.sibnet.ru
Сериал «Ваша честь»: судья преступает черту
15.05.2022 10:27
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
Самое популярное
Режиссер Звягинцев посоветовал россиянам выбросить телевизор
Невропатолог назвал способ снять головную боль без лекарств
Android 13 ограничит установку приложений из неизвестных источников
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Путин предрек Европе рекордные цены на энергоресурсы
39
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
37
Украина вышла из переговоров с Россией
36
Россия перестала снабжать Финляндию электроэнергией
35
Власти предложили ввести утильсбор на электронику