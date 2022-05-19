Хуснуллин увидел Запорожье в «дружной российской семье»

Запорожская область Украины должна быть максимально интегрирована с Россией, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки в Мелитополь.

«Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции», — цитирует Хуснуллина «РИА Новости».

По его словам, российские власти помогут фермерам Запорожской области реализовать продукцию нового урожая.

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Вице-премьер также заверил, что Запорожская атомная электростанция будет «работать на Россию», но власти готовы наладить поставки электроэнергии с нее на подконтрольные Украине территории за деньги.

«Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будет работать на Украину. Не будет принимать — значит, будет работать на Россию», — сказал он.

Это уже второй регион Украины, будущее которого Хуснуллин увидел в «российской семье». Накануне он говорил о перспективах Херсонской области, которая, по его словам, займет достойное место в «российской семье».