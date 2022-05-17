Украина вышла из переговоров с Россией

Переговоры с Украиной прекращены, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса»,— цитирует дипломата «Коммерсантъ». По его словам, в настоящее время переговоры не ведутся «ни в каком виде».

Позже советник офиса президента Украины Михаил Подоляк во время брифинга подтвердил заявление Андрея Руденко. «Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский»,— сказал Подоляк.

Впервые о проблемах на переговорах с Украиной сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в середине апреля. Тогда он отметил, что «динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего».