Житель кузбасского Мариинска отсудил 2,9 миллиона рублей у дилера за Lada XRay с неисправным двигателем — сумма оказалась в три раза больше, чем стоимость машины, сообщила пресс-служба городского суда.

Мужчина приобрел Lada XRay 2020 года выпуска в марте прошлого года за 1,06 миллиона рублей. Сразу же загорелась лампочка Check Engine, а мотор машины начал работать со сбоями. Специалисты обнаружили неисправности двигателя, критичные для нейтрализатора.

Мужчина направился к продавцу машины с досудебным требованием о расторжении договора купли-продажи и возврате стоимости автомобиля, но его проигнорировали. Тогда он пошел в суд.

Суд убедился в неисправности машины после повторной технической экспертизы и занял сторону истца. С автодилера взыскали стоимость автомобиля, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда, а также судебные расходы — всего около 2,9 миллиона рублей.

Продавец обжаловал это решение, однако коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила вердикт без изменений. Мужчина должен вернуть XRay в течение 10 дней.