Назван новый флагман Черноморского флота

Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» может стать флагманом Черноморского флота (ЧФ) России после гибели крейсера «Москва», сообщил ТАСС источник.
«После гибели "Москвы" новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу "Адмирала Макарова"», — цитирует ТАСС источника.
В 2021 году стало известно, что «Москву» в роли флагмана должен сменить новейший десантный вертолетоносный корабль проекта 23900 «Митрофан Москаленко». Его строят сейчас на керченском судостроительном заводе «Залив». Спуск на воду корабля намечен на 2027 год.
«Адмирал Макаров» — фрегат морской зоны проекта 11356. Он предназначенных для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.
Корабль имеет водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость — 30 узлов. Фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», комплексом ПВО «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбометной установкой и торпедами.
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