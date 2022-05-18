Красноярский губернатор отдал свой миллион двум семьям‑погорельцам

Губернатор Красноярского края Александр Усс лично решил помочь двум многодетным семьям – Бочкаревых из Заозерного и Урущак из Уяра, и выделил им миллион рублей из личных средств. 7 мая при пожаре семьи потеряли свои дома и все имущество.

«В одной — тяжело болен ребенок, а второй предстоит рассчитываться с большими долгами – за дом, которого уже нет», — сообщается в телеграм-канале правительства.

Наталья и Анатолий Урущак из Уяра воспитывают троих детей, младшей еще нет года. Мама находится в декретном отпуске по уходу за младшей, отец — помощник машиниста в РЖД. В результате пожара они потеряли имущество и дом, который приобрели в ипотеку в 2018 году. Большая часть ипотечного кредита осталась непогашенной.

Семья Ольги Бочкаревой из Заозерного потеряла в пожаре имущество и дом, купленный при помощи материнского капитала. Дом ее родителей также сгорел, и семье приходится временно жить в разных населенных пунктах. В этой семье также трое детей, один из них на находится на лечении в Красноярске — у него сложная форма ДЦП. Глава семьи Владимир все это время в отъезде на вахте.

Всем, кто лишился имущества во время масштабных разрушительных пожаров 7 мая, из резервного фонда правительства региона выплатили единовременную адресную материальную помощь — 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Также выплаты получают семьям, чье имущество было уничтожено огнем (50 тысяч рублей — при полной утрате имущества, 20 тысяч рублей — при частичной).