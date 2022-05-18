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Зарплатные ожидания новосибирцев оказались ниже среднероссийских

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Новосибирской области готовы работать за зарплату в размере 45,5 тысячи рублей, что ниже на 9 тысяч рублей желаний других россиян, сообщает служба исследований hh.ru.

Жители Чукотского АО в среднем рассчитывают на 102,5 тысячи рублей, что на 47,4 тысячи рублей больше, чем зарплатные ожидания россиян в целом (средняя цифра по стране — 55 тысяч рублей).

На втором месте расположились соискатели из Москвы, затем Сахалинская область. Также в топ-5 регионов по уровню зарплатных притязаний соискателей вошли Магаданская область и Ямало-Ненецкий АО. Среди регионов Сибирского федерального округа в лидерах по зарплатным ожиданиям – Красноярский край (46 тысяч рублей).

Среди сибирских регионов в конце списка по уровню ожидаемых зарплат – Алтайский край, он находится на 81 месте среди 84 регионов страны (35, 6 тысячи рублей).

По итогам апреля 2022 года средние зарплатные ожидания соискателей из Новосибирской области достигли 45, 5 тысячи рублей. Это на 9467 рублей меньше, чем по России в целом.

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Экономика #Деньги #Новосибирск
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