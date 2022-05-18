Омичей предупредили о граде

Кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град ожидаются во вторник и среду в Омской области, порывы ветра местами могут достигать 14-20 метров в секунду, а в четверг — 24 метра в секунду, сообщает мэрия Омска.
Такая погода может привести к пожарам, авариям, обрывам линий электропередач, нарушений движения транспорта.
Град — частицы льда шарообразной или неправильной формы (градин) размером от миллиметра до нескольких сантиметров.
Град образуется обычно в жаркую погоду. Облако с водяным паром поднимается. Из-за сильной жары восходящий поток может быть настолько силен, что способен занести пар на высоту от 2,4 километра, где температурные показатели намного ниже нуля. Водяные капли и начинают образовывать градины.
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