Путин предрек Европе рекордные цены на энергоресурсы

Страны Европы в случае отказа от российских нефти и газа станут «регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли, передает сайт Кремля.
«Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках», — сказал глава государства.
По его словам, «такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран». Он также подчеркнул, что Россия в этой ситуации будет действовать исходя из своих экономических интересов.
США объявили об эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов в ответ на специальную военную операцию на Украине в начале марта. Евросоюз в настоящее время пытается согласовать эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций против Москвы.
UynachalnicaНу а как иначе, какая радиоэлектроника, еще раз на мусор, еще раз на туалетную бумагу, на пластик, на...
UynachalnicaТак это ты будь спокойным. особенно при условии, что коммерцы уже включают в цену сбор за утилизацию,...
ANVikulovпочему в германии тебе платят за мусор а не ты бутылки сдют и чстые денги у нас все через ....
нина90Пусть идет в одинокое пешее эротическое путешествие!