Путин предрек Европе рекордные цены на энергоресурсы

Страны Европы в случае отказа от российских нефти и газа станут «регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли, передает сайт Кремля.

«Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках», — сказал глава государства.

По его словам, «такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран». Он также подчеркнул, что Россия в этой ситуации будет действовать исходя из своих экономических интересов.

США объявили об эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов в ответ на специальную военную операцию на Украине в начале марта. Евросоюз в настоящее время пытается согласовать эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций против Москвы.