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Прокатчики и чиновники устроили стычку за электросамокаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники мэрии Новосибирска изъяли электросамокаты, стоящие вне парковок, а прокатчики взломали замок и пытались силой забрать имущество. На место потасовки приезжали три экипажа полиции, сообщает пресс-центр мэрии.

Сервис по аренде электросамокатов представлен в Новосибирске двумя компаниями – Whoosh («Вуш») и Urent («Юрент»). Представители обеих компаний были официально предупреждены о том, что в случае неполучения разрешений на организацию парковок до 4 мая к ним будут приниматься принудительные меры по освобождению муниципальных земельных участков. На 4 мая компанией «Вуш» в Октябрьском районе было оформлено 28 парковок.

В субботу на улице Большевистской, 12 чиновники изъяли 113 электросамокатов. При оформлении протокола представители компании «Юрент» активно препятствовали исполнению служебных обязанностей сотрудников мэрии и районных администраций. Дважды были вызваны экипажи полиции.

«Региональный директор взломал замок газели, в которой находились изъятые самокаты, и вынул их. При попытке пресечь эти действия пострадал заместитель главы администрации Октябрьского района. Региональный директор компании «Юрент» и другие сотрудники преградили своими автомобилями дорогу машине с изъятыми самокатами», – рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

Нарушение общественного порядка удалось пресечь только после прибытия третьего экипажа полиции. По его словам, подано дополнительно 118 заявлений на организацию парковок от компании «Юрент» и восемь от компании «Вуш».

«Никакого сопротивления со стороны сотрудников компании не было, их действия обусловлены тем, что не были ясны причины эвакуации и не были предоставлены документы, на основании которых изымались самокаты», — сообщила «Прецеденту» пресс-секретарь Urent Алена Сухаревская.

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