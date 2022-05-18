Эволюция ускоряется: как изменится человек будущего

Процесс изменений уже идет. С одной стороны, каждое следующее поколение становится более стройным и вытянутым, с другой — почти во всех странах распространено ожирение. В дальнейшем оба признака могут сочетаться.

«К компьютерам, современной медицине, плоским полам с коврами и крышей над головой жизнь нас не готовила. До сих пор в истории органического мира таких противоречий не возникало никогда», — сказал в интервью РБК доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский.

Незаметные эволюционные изменения затрагивают каждое поколение, в среднем этот интервал составляет 25 лет. Если сотни тысяч лет назад эволюция готовила людей бегать по саване и ловить антилоп, то теперь перед человечеством другие задачи.

Направление эволюции очевидно по скелету человека. Идет грацилизация — скелет становится менее мощным и тяжелым по отношению к массе тела.

Каким может стать человек

Из-за увеличения числа людей на Земле, а также сокращения размеров жилища, человек может стать меньше ростом. Маленькие люди окажутся более адаптивны, считает ученый. По его словам, карликовые домашние собаки — ускоренная модель человеческой эволюции.

В результате позвоночник скрючится, человек станет более сгорбленным, а шея короткой. «Пищеварительная система поменяется. У нас высокоуглеводная и хорошо отсортированная пища. Желудок уже не особо нужен, а вот толстый кишечник делается толще», — сказал ученый.

Лицо

Возможно, человек пойдет по пути асимметрии. Так, в будущем может быть один глаз больше — для просмотра смартфона, а второй маленьким — смотреть на окружающую действительность.

«На первых этапах эволюции это будет диковато. Но когда люди будущего будут смотреть на наши изображения, они будут думать, какие все симметричные, просто ужас!», — сказал Дробышевский.

По его мнению, если питаться йогуртами и смузи миллионы лет, то зубы тоже станут не нужны. Рот может стать как у муравьедов, более приспособленным для всасывания пищи.

Руки

Свой трудовой вид кисть руки стала приобретать 2,6 миллиона лет назад, когда предки начали делать орудия труда. Так называемый комплекс трудовой кисти включает в себя короткие широкие фаланги пальцев, прямые пальцы, шиловидный отросток третьей пястной кости и седловые суставы. Он формировался более миллиона лет.

Столько лет ушло на то, чтобы homo habilis, «человек умелый», приспособился к примитивным тогда еще орудиям труда.



«Теперь на планете 8 миллиардов человек и мутагенов добавилось (химические и физические факторы, вызывающие мутации), возможно изменение рук под новые орудия труда пойдет быстрее», — предположил Дробышевский.

Современное орудие труда — гаджеты. Поэтому пальцы могут скрючиться, а большой палец для лайков станет самым мощным.

Правда, по словам антрополога, моторика рук тесно связана с работой мозга. Дети, выросшие на гаджетах, будут хуже формулировать мысли и хуже говорить, что рано или поздно приведет к гибели цивилизации.

«А это значит, что тогда эти самые гаджеты некому будет производить, и мы вернемся на исходные позиции», — предположил Дробышевский.

Возможно, руки целиком атрофируются, если будут активно развиваться технологии управления гаджетами взглядом.

Ноги

Человеку больше не надо лазать по деревьям, бегать за добычей, активно прыгать по неровной поверхности. Чаще он проводит время на асфальте или дома на ровном полу.

Поэтому малая берцовая кость в ноге ему тоже не особо нужна. Суставы станут более геометрическими, а стопа плоской и без мизинца, почти копытце, предполагает ученый.

«Если человек изобретет роботов, которые будут за него все делать и транспорт, который позволит перемещаться, возможно ему не нужны будут ноги. На ноги надо тратить ресурсы», — сказал он.

У древних змей на отказ от ног ушло до 10 миллионов лет. Если эволюция человека пойдет быстрее, то хватит и 300 тысяч лет.

«Среди млекопитающих не было существ без ножек и ручек. Может люди станут первыми. Не изящными тюленеподобными зверюшками», — сказал антрополог.

По словам Дробышевского, изменения уже идут, однако чтобы полностью адаптироваться к современным условиям жизни, потребуются сотни тысяч и даже миллионы лет, отметил антрополог. И, скорее всего, облик человека поменяется так, как сейчас и вообразить невозможно.

«Но, главное, что у нас, у людей, есть мозг — это великая вещь. Пользуясь им, мы можем изменить будущее и сделать его не бредовым, не тупиковым, не каким-то ужасным и апокалиптическим, а светлым и замечательным. Поэтому пользуйтесь своими мозгами ради будущего», — подытожил ученый.

