Эксперты порассуждали, что выпустят под именем «Москвич»

Автомобили французской марки Renault продолжат собирать на московском заводе, но под брендом «Москвич». Но, возможно, предприятие купит лицензию у другой страны.

Завод «Renault Россия» (бывший «Автофрамос») перешел в собственность Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, технологическим партнером станет КамАЗ. До приостановки с конвейера сходили Renault Duster, Kaptur и Arkana, а также Nissan Terrano.

«Легкового автомобиля сейчас у КамАЗа нет. Заявлено, что пока КамАЗ не сделает конструкцию электромобиля, завод будет загружен обычными автомобилями, которые будут выпускаться под маркой "Москвич". Ни одного другого варианта, кроме как продолжить выпуск Duster и Arkana, я не вижу. Ничего, кроме Renault, там производить нельзя», — сказал автор сообщества «Русский автомобиль» Сергей Цыганов «Газете.Ru».

Завод «Автофрамос» способен выпускать легкие и средние кроссоверы, небольшие седаны и хетчбэки — все, что проходит технологическую оснастку по габаритам конвейера, согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Другой вариант возрождения бренда «Москвич» — покупка лицензии у китайского, индийского или японского автопроизводителя, а также всей конструкторско-технологической документации. На предприятие наладят поставки готовых машинокомплектов иностранного производителя, параллельно будет идти постепенная локализация.

«В России спроектировать и начать производство автомобиля без привлечения иностранных компаний невозможно, о чем говорит опыт Aurus», – указывает Бургазлиев.