НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперты порассуждали, что выпустят под именем «Москвич»

Источник:
Sibnet.ru
1226 1
Фото: NVO / CC BY-SA 3.0

Автомобили французской марки Renault продолжат собирать на московском заводе, но под брендом «Москвич». Но, возможно, предприятие купит лицензию у другой страны.

Завод «Renault Россия» (бывший «Автофрамос») перешел в собственность Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, технологическим партнером станет КамАЗ. До приостановки с конвейера сходили Renault Duster, Kaptur и Arkana, а также Nissan Terrano.

«Легкового автомобиля сейчас у КамАЗа нет. Заявлено, что пока КамАЗ не сделает конструкцию электромобиля, завод будет загружен обычными автомобилями, которые будут выпускаться под маркой "Москвич". Ни одного другого варианта, кроме как продолжить выпуск Duster и Arkana, я не вижу. Ничего, кроме Renault, там производить нельзя», — сказал автор сообщества «Русский автомобиль» Сергей Цыганов «Газете.Ru».

Завод «Автофрамос» способен выпускать легкие и средние кроссоверы, небольшие седаны и хетчбэки — все, что проходит технологическую оснастку по габаритам конвейера, согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Другой вариант возрождения бренда «Москвич» — покупка лицензии у китайского, индийского или японского автопроизводителя, а также всей конструкторско-технологической документации. На предприятие наладят поставки готовых машинокомплектов иностранного производителя, параллельно будет идти постепенная локализация.

«В России спроектировать и начать производство автомобиля без привлечения иностранных компаний невозможно, о чем говорит опыт Aurus», – указывает Бургазлиев.

Тема: Русские машины
«Москвич» и его история. ФОТО
Lada Granta «съест» 700 тысяч рублей за пять лет
Оценены возможности АвтоВАЗа по выпуску упрощенных Lada
Перечислены модели Lada, которые АвтоВАЗ не выпустит без Renault
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Госдолг Японии впервые превысил квадриллион иен
Режиссер Звягинцев посоветовал россиянам выбросить телевизор
Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию
Путин предрек глобальный экономический кризис
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин не увидел угрозы во вступлении Финляндии в НАТО
Банк России увеличил лимит перевода средств за рубеж
ООН призвала снять ограничения на экспорт удобрений из России
Эксперты порассуждали, что выпустят под именем «Москвич»
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пятница, 13-е: откуда взялось зловещее поверье
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Воспитали за 8 лет пронацистский совершенно тоталитарный режим затыкающий рты свободным СМИ и убивающий...

D762

О боже! ушли так и не сказав, как жарить картошку - нелюди!

Drronum

Не спросили разрешение у властелина мира

kygear

Что то Стамбул стал центром разной мерзости.То заговорщики и паркетные генералв там что то делят.И Чубайс...