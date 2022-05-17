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Путин не увидел угрозы во вступлении Финляндии в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы РФ — у Москвы нет проблем с этими странами, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ, который проходит в Москве.

При этом президент России предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.

«Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — сказал Путин. Вообще-то, проблема создается на голом месте», — добавил президент.

По его словам, «кроме этой бесконечной расширенческой политики, Североатлантический альянс еще и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евро-Атлантики», — отметил российский лидер.

«Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны», — указал Путин.

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Политика #Мир
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