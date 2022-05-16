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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Немецкий генерал предостерег Киев от недооценки армии России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Бригадный генерал немецкой армии в отставке и военный советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи российской армии.

С таким заявлением эксперт выступил в свете специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. «Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», — приводит РИА Новости слова генерала, сказанные им в интервью западным СМИ.

Экс-советник Меркель считает, что официальный Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем. Именно Россия определяет развитие событий на востоке Украины, отметил Вада.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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