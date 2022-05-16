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Четыре страны не поставили Украине на Евровидении максимум баллов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Эстония поставила Украине самую низкую оценку на Евровидении — пять баллов. Больше половины стран, принявших участие в голосовании, выставили по 12 баллов. Данные голосования опубликованы на официальном сайте конкурса. 

На Евровидении-2022 голосование проходило в два этапа. Сначала баллы странам выставило профессиональное жюри, затем телезрители. По итогам голосования жюри, Украина заняла четвертое место, но телезрители вывели Kalush Orchestra в лидеры.

Всего в голосовании участвовали 40 стран. Самые низкие оценки украинским музыкантам поставили Эстония (5 баллов), Мальта (8 баллов), Северная Македония (8 баллов), Сербия (7 баллов).

Почему победа на Евровидении досталась Украине?

Максимальное количество баллов (12) поставили Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Испания, Швеция, Великобритания. Оставшиеся девять стран поставили Украине «десятки».

Kalush Orchestra с песней «Стефания» победила на Евровидении-2022 с общим результатом 661 балл, Великобритания, занявшая второе место, уступила почти на 200 балов.

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