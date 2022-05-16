ФАС приостановила конкурс на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске

ФАС приостановила конкурс по выбору подрядчика для ремонта Октябрьского (Коммунального) моста в Новосибирске, сообщается на сайте Госзакупок.

Компания «Новосибирскавтодор» подала жалобу на действия заказчика – МКУ «Гормост». Согласно жалобе, в документах отсутствуют рабочие чертежи для строительства специальных вспомогательных сооружений и не учтены затраты на их разработку.

«Отсутствие стоимости на устройство бытового городка в расчете обоснования цены контракта делает невозможным его устройство в процессе выполнения работ, ввиду отсутствия денежных средств», — отметила компания.

Жалоба компании будет рассмотрена 18 мая. Конкурс был объявлен в конце апреля. Начальная цена контракта составила 2,2 миллиарда рублей.

Октябрьский моств Новосибирске — старейший из трех существующих автомобильных мостов через Обь. Он построен в 1955 году, с тех пор мост ни разу капитально не ремонтировали. Для того, чтобы приступить к полноценному ремонту, необходимо заменить гидроизоляцию - железобетонную стяжку, на которую укладывается асфальтобетон.