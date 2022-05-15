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Немецкий бизнес назвал катастрофой отказ от российского газа

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Немецкие промышленники опасаются, что Россия прекратит поставки газа в ФРГ в связи с введенными против Москвы санкциями и поставками ФРГ оружия Украине, заявил глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Русвурм.

«Последствия прекращения поставок российского газа были бы катастрофическими. Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы», — цитирует ТАСС Русвурма.

По его словам, «целый ряд компаний в таком случае был бы полностью отрезан от поставок газа». «Во многих случаях пострадавшие фирмы вынуждены будут остановить производство, некоторые предприятия, пожалуй, никогда больше не смогут его запустить», — предупредил глава промышленного союза.

В Германии опасаются, что Россия прекратит поставки газа в связи с введенными против Москвы санкциями и поставками ФРГ оружия Украине.

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