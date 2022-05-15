Александр Гранков сделал выбор в «Холостяке»

Герой шоу «Холостяк» Александр Гранков выбрал двух финалисток, и, предположительно, уже знает, кому подарит кольцо.

В 10-м эпизоде «Холостяка» прошло знакомство девушек с семьей Гранкова. Все четыре встречи с Яной Сапетой, Аленой Ситниковой, Мариной Хлипиной и Юлией Галыгиной прошли удачно. Девушки понравились маме героя, но, когда сын попросил помочь выбрать троих, она исключила из списка подходящих Голыгину.

На церемонии роз Александр Гранков вручил розу только двум девушкам — Яне Сапете и Марине Хлипиной. Он предложил Юле дружбу и спросил, кого из оставшихся девушек ему выбрать. «Я думаю, ты уже сделал выбор», — сказала Голыгина.

Кого выберет Гранков?

В середине проекта Гранков сходил на свидание с Яной Сапетой и сказал, что эта девушка — идеал, что именно такая спутница жизни ему нужна. Девушка впоследствии получала первой розу на церемонии, и при встречах молодые люди всегда секретничали и много целовались.

Юлия Голыгина была подругой Яны на проекте, и, возможно, девушки обсуждали отношения с холостяком. Поэтому фраза о сделанном выборе могла означать, что победительницей станет Яна Сапета.

С другой стороны, отношения Гранкова с Мариной Хлипиной тоже в течение всего проекта складывались гармонично. Холостяк именно с ней отправился на первое свидание и на одной из вечеринок намекал на появившиеся серьезные чувства.