Ученые доказали положительное влияние видеоигр на ум детей

Увлечение видеоиграми может способствовать развитию умственных способностей, к такому выводу пришли сотрудники Каролинского института в Швеции в ходе исследования.

«Наше исследование подтвердило тезис, согласно которому время, проведенное за экраном, в целом не ухудшает когнитивные способности детей, а видеоигры действительно могут способствовать повышению интеллекта», — приводят «Известия» слова профессора когнитивной нейронауки Каролинского института Торкеля Клингберга.

Ученые проанализировали когнитивные показатели 9855 детей в возрасте 9–10 лет, после чего повторили сбор данных через два года. Полученную информацию соотнесли с временем, которое участники исследования проводили за видеоиграми, просмотром телевизора и общением в социальных сетях.

В среднем дети проводили 2,5 часа в день за просмотром телевизора, полчаса в социальных сетях и один час за видеоиграми. При повторном тестировании более высокие результаты показали те испытуемые, которые отдавали предпочтение компьютерным играм — их IQ увеличился примерно на 2,5 балла.

При этом авторы работы подчеркивают, что не проводили оценку того, как видеоигры влияют на физическую активность, сон, самочувствие или успеваемость в школе.