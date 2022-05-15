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Противоковидные меры смягчат в школах во время экзаменов

Источник:
«Российская газета»
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Школьников в этом году уже не будут рассаживать в шахматном порядке с соблюдением полутораметровой дистанции, но ряд противоэпидемических требований пока сохранится, сообщили в Роспотребнадзоре.

Еще раньше было отменено правило, по которому каждый класс должен был занимать отдельный учебный кабинет в течение всего дня, рассказал «Российской газете» в ведомстве.

При этом сохранились другие требования. Члены экзаменационных комиссий по-прежнему должны быть в масках; являться на экзамены школьники будут по специальному графику. Остаются актуальными проветривание классных комнат и их дезинфекция при ежедневной уборке.

В остальном правила проведения завершающей учебный год аттестации и ЕГЭ остаются теми же, что были и до эпидемии COVID. Во-первых, для школьников, которые проходят аттестацию, не допускается проведение более одного экзамена в день. А при ЕГЭ по предметам, которые выбирает ученик, экзамены могут проводиться через день.

Во-вторых, при продолжительности экзамена от четырех часов и более учеников обеспечивают питанием. А питьевая вода должна быть доступна детям независимо от того, сколько времени идет экзамен.

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