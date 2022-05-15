Польшу обвинили в провоцировании войны между Россией и НАТО

Полковник американской армии в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор не исключил вторжения Польши на запад Украины и начала войны между Россией и НАТО.

Успех российской армии идут в разрез с планами Вашингтона, приводит журнал The American Conservative мнение Макгрегора. «Администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша», — считает полковник.

Ранее президент Польши Анджей Дуда прозрачно намекнул, что готовится направить свои войска на Украину. «Между нашими странами — Польшей и Украиной — не будет больше границы. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу», — заявил он.

Кремль резко ответил на заявление Дуды. «То, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидный факт», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.