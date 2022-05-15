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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Польшу обвинили в провоцировании войны между Россией и НАТО

Источник:
The American Conservative
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Полковник американской армии в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор не исключил вторжения Польши на запад Украины и начала войны между Россией и НАТО.

Успех российской армии идут в разрез с планами Вашингтона, приводит журнал The American Conservative мнение Макгрегора. «Администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша», — считает полковник.

Ранее президент Польши Анджей Дуда прозрачно намекнул, что готовится направить свои войска на Украину. «Между нашими странами — Польшей и Украиной — не будет больше границы. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу», — заявил он.

Кремль резко ответил на заявление Дуды. «То, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидный факт», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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Топ комментариев

ponhik78

Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))

karuto

Режиссер посветовал выбросить телевизор, по которому его показывали. Молодец.

urbasik

Не хотят Рейх возрожденный терять..Сколько сил и времени на него потрачено.

VALGOR

Как это связано с поставками электроэнергии финнам? Или финны думают раз в НАТО вступают, значит и за...