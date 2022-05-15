Врач рассказал о вреде шашлыка

Приготовление шашлыка на углях может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредил главный врач «Инвитро-Москва», доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

«Если готовить пищу на открытом огне, то параллельно на кусок мяса воздействуют канцерогены дыма, в том числе образующиеся при сгорании жира, капающего на раскаленные угли. Канцерогены при длительном или повторяющемся воздействии могут вызывать развитие опухолей», — сказал он в интервью РИА Новости.

Чтобы уменьшить количество канцерогенного дыма и копоти, Хомяков порекомендовал вместо углей использовать дрова и отказаться от бензино-содержащих смесей для разведения костра.

Еще один важный фактор при приготовлении шашлыка, отмечает он, — правильная прожарка мяса. Если мясо пережарить, в корочке образуются токсичные углеводы. Плохо прожаренное мясо также опасно для здоровья. В нем могут находиться паразиты.

Врач посоветовал также готовить шашлык не из традиционных свинины или баранины, а из рыбы или птицы, поскольку такая пища содержит меньше жира и проще усваивается.