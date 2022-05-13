Пожар в центре Иркутска перекинулся на местный ТЮЗ

Огонь с неэксплуатируемого здания, которое загорелось в центре Иркутска, перекинулся на стоящее поблизости бывшее здание театра юного зрителя, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
ТЮЗ является объектом культурного наследия регионального значения. К месту происшествия стянуты все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. На время тушения был перекрыт центр города.
Кобзев отметил, что уже был готов проект реконструкции театра, его планировали направить на экспертизу. Здание театра юного зрителя относится к комплексу построек, возведенных в период с 1860 по 1907 год.
«Завтра на объект планируют приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, чтобы определиться с нанесенным ущербом. Но о конкретных выводах говорить пока рано. Идет локализация горения», — написал глава региона.
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