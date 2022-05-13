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Пожар в центре Иркутска перекинулся на местный ТЮЗ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/kobzevii

Огонь с неэксплуатируемого здания, которое загорелось в центре Иркутска, перекинулся на стоящее поблизости бывшее здание театра юного зрителя, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

ТЮЗ является объектом культурного наследия регионального значения. К месту происшествия стянуты все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. На время тушения был перекрыт центр города.

Кобзев отметил, что уже был готов проект реконструкции театра, его планировали направить на экспертизу. Здание театра юного зрителя относится к комплексу построек, возведенных в период с 1860 по 1907 год.

«Завтра на объект планируют приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, чтобы определиться с нанесенным ущербом. Но о конкретных выводах говорить пока рано. Идет локализация горения», — написал глава региона.

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Asd10

Наверное для ознакомления интересующися. Не все же как ты на себе зациклены...

mosquito__2010

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GammiPluh

Сразу стало понятно почему японцы так яростно топят за НАТО, их экономику могут утопить в один щелчок...

Asd10

Как и американскую, если судить по госдолгу.