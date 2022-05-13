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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ЕС обсудит передачу Украине замороженных активов России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Государства Евросоюза работают над тем, чтобы использовать замороженные активы России для оказания помощи Украине.

«Мы еще не достигли результата, но мы не только не исключаем этого, но еще и работаем над тем, чтобы это стало возможным», — цитирует ТАСС анонимного высокопоставленного представителя Евросоюза.

Ожидается, что Еврокомиссия в ближайшие дни представит документ, которое поможет странам-членам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкций против России. Эта мера предоставит странам правовую основу для конфискации замороженных активов.

По данным на апрель, страны ЕС конфисковали активы на сумму около 30 миллиардов долларов, включая яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие физическим и юридическим лицам из России, которые находятся под санкциями.

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