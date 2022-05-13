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США задумали обменять Бута на баскетболистку

Источник:
ТАСС
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Фото: Drug Enforcement Administration

Российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, могут обменять на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, обвиненную в России в контрабанде наркотиков, сообщил источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«В настоящее время ведутся переговоры об обмене Бута на Грайнер», — сказал ТАСС источник. Ранее о начале процесса подготовки к такому обмену сообщил источник в ОНК Московской области.

В конце апреля Россия и США произвели обмен осужденными — летчика Константина Ярошенко, осужденного в США за преступления, связанные с наркотиками, обменяли на американского студента Тревора Рида, признанного виновным в нападении на полицейских в Москве.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году. Против Бута возбудили дело за якобы намерение продавать вооружение организации, считающейся в США террористической. В 2011 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы.

Американская баскетболистка Грайнер была арестована по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт Шереметьево.. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

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Топ комментариев

Asd10

Наверное для ознакомления интересующися. Не все же как ты на себе зациклены...

GammiPluh

Сразу стало понятно почему японцы так яростно топят за НАТО, их экономику могут утопить в один щелчок...

Alhazred

Он после очередного подрыва дупы выходит на орбиту и потом несколько дней его не видно.)))

Удавиков

на зло нам не стали сами себе отмораживать уши