США задумали обменять Бута на баскетболистку

Российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, могут обменять на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, обвиненную в России в контрабанде наркотиков, сообщил источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«В настоящее время ведутся переговоры об обмене Бута на Грайнер», — сказал ТАСС источник. Ранее о начале процесса подготовки к такому обмену сообщил источник в ОНК Московской области.

В конце апреля Россия и США произвели обмен осужденными — летчика Константина Ярошенко, осужденного в США за преступления, связанные с наркотиками, обменяли на американского студента Тревора Рида, признанного виновным в нападении на полицейских в Москве.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году. Против Бута возбудили дело за якобы намерение продавать вооружение организации, считающейся в США террористической. В 2011 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы.

Американская баскетболистка Грайнер была арестована по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт Шереметьево.. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.