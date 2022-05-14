Новосибирск поставил рекорд по дефициту осадков в мае

Рекордное маленькое количество осадков выпало в первой декаде мая в Новосибирской области, это плохо может сказаться на посевах, сообщила Sibnet.ru начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

В Новосибирской области работают 35 метеостанций в разных районах. Осадков не было на 21 из них.

«Такой жесткий дефицит осадков достаточно редкий. За 50-60 лет работы станций, это третий случай отсутствия осадков. Рекордно малое количество осадков в первой декаде мая», — сказала синоптик.

Это приводит к дефициту влаги в почве, и негативно влияет на сельское хозяйство в регионе. Синоптики ждут дожди в середине второй декады, но в отдельные дни. Они не компенсируют дефицит дождей в начале месяца.