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Эксперт раскрыл причину резкого обвала евро

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Курс евро падает из-за сокращения импорта из Евросоюза, оплаты газа в рублях и снижения интереса трейдеров к европейской валюте, сказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Импорт из ЕС в Россию снизился более чем наполовину, а платить за газ в рублях начали уже более 20 европейских покупателей, приводит «Прайм» слова эксперта. «Газпром» же продает 100% валютной выручки. Кроме того, на курс рубля к евро влияет изменение баланса спроса и предложения на мировом валютном рынке.

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«Трейдеры, понимая, что давление на евро будет только возрастать, заранее избавляются от валюты, в которой ожидается падение. А дальше будет еще хуже. Часть населения, которое купило валюту или держало ее на валютных счетах, видя падение евро, начнет избавляться от валюты. Это, в свою очередь, вызовет новый объем продаж в евро», — объяснил аналитик.

По его мнению, Банку России и Минфину приходится сдерживать падение европейской валюты, чтобы сохранить доходы экспортеров.

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