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Подержанные Lada стали лидером по покупке в кредит

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Отечественные Lada стали лидером по оформлению кредитов среди подержанных автомобилей в первом квартале этого года, среди новых машин лидируют корейские Hyundai, сообщили эксперты «Открытие Авто».

В I квартале 2022 года заемщики отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (57% выдач по количеству), среди которых наибольшей популярностью пользовались, как и годом ранее, марки Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan. Самые популярные модели — Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo.

Топ-5 брендов по продажам в кредит среди новых авто составили: Hyundai, Kia, Skoda, Lada и Renault. Самые популярные модели — Hyundai Сreta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Seltos и Hyundai Tucson.

Из пятерки лидеров по сравнению с первым кварталом прошлого года выбыла Toyota, ожидаемо оказавшаяся в рейтинге только на девятом месте: марка оказалась одной из первых, кто заявил о приостановке поставок в Россию.

«Усиление дефицита новых машин из-за ухода с рынка международных автоконцернов и рост цен на них продолжат формировать основные тренды на рынке автокредитования. Дефицит при этом усугубится как в сегменте новых, так и подержанных авто из-за отсутствия притока "свежих образцов". Цены на новые авто продолжат расти, хотя динамика роста замедлится», — отметили эксперты банка.

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Топ комментариев

Asd10

Наверное для ознакомления интересующися. Не все же как ты на себе зациклены...

_ASUS__

69-у только не рассказывайте ... а то он и так насливался за неделю последнюю напозорился бедолага да...

Alhazred

Он после очередного подрыва дупы выходит на орбиту и потом несколько дней его не видно.)))

Удавиков

на зло нам не стали сами себе отмораживать уши