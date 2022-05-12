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Siemens заявил об уходе из России

Источник:
РИА Новости
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Немецкий концерн Siemens принял решение провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, заявил главный финансовый директор концерна Ральф П. Томас.

За первый квартал 2022 года Siemens потеряла 0,6 миллиарда евро в связи с антироссийскими санкциями, приводит РИА Новости данные концерна.

В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России. Сообщалось, что обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями.

Концерн Siemens AG — один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.

Тема: Санкции против России
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Uynachalnica

Какое такое военное положение при спецоперации?

лачинов

По всем рыночным канонам должно последовать снижение цен, но в нашем случае скорее сократят выпуск.

_ASUS__

тем не менее передают некоторые данные для убийства граждан рф преступному режиму который сами же привели...

Alhazred

Он после очередного подрыва дупы выходит на орбиту и потом несколько дней его не видно.)))