Siemens заявил об уходе из России

Немецкий концерн Siemens принял решение провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, заявил главный финансовый директор концерна Ральф П. Томас.

За первый квартал 2022 года Siemens потеряла 0,6 миллиарда евро в связи с антироссийскими санкциями, приводит РИА Новости данные концерна.

В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России. Сообщалось, что обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями.

Концерн Siemens AG — один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.