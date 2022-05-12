Инспекторы ДПС определят неисправность авто по звуку и запаху

МВД впервые в своей практике планирует наделить сотрудников ДПС правом выявлять неисправности автомобилей на дороге с помощью органов чувств.

«Проверка технического состояния транспортного средства производится органолептическим методом или с использованием специальных технических средств на предмет его соответствия требованиям, установленным в отношении находящегося в эксплуатации транспортного средства», — цитирует «Газета.Ru» проект приказа, регламентирующего порядок надзора за дорожным движением в России.

В актуальном административном регламенте, который планируется отменить, не упоминается «органолептический метод» определения соответствия автомобиля требованиям техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» и других нормативов допуска машин к дорожному движению.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин посоветовал водителям, которые будут не согласны с тем, что замеченная инспектором неисправность не может быть выявлена визуально, требовать оформления протокола, где будет указана величина отклонения от допустимых параметров.

«Это относится, например, к величине люфта рулевого колеса, токсичности выхлопа, светопропускаемости стекол. Все, что измеряется в количественном отношении, имеет свои предельно допустимые нормы», — отметил он.