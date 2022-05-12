Эксперты увидели в «сером» импорте снижение цен на авто

Цены на автомобили в перспективе 4-5 месяцев могут снизиться, если механизм поставок по параллельному импорту будет отлажен, сообщили эксперты «Открытие Авто» — блока автобизнеса банка «Открытие».

«Если механизм (параллельный импорт) будет отлажен, и авторитейлеры найдут средства на выкуп, таможню, транспортировку, а также на компенсацию неизбежных валютных рисков при конвертации, то наш рынок постепенно опять начнет наполняться новыми машинами зарубежных марок», — цитирует ТАСС мнение экспертов «Открытие Авто».

По их оценке, в идеале в перспективе 4-5 месяцев это может привести к снижению нынешних заоблачных цен не только на премиальные, но и на массовые бренды.

Ранее власти РФ опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. В том числе в список включены некоторые автомобильные комплектующие и запасные части, шины (например, Michelin), а также западные бренды авто: GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Suzuki, Volvo и другие.