США отказались давать Украине данные о военном руководстве РФ

Администрация США составила руководство по обмену разведданными с Киевом, направленное на то, чтобы избежать роста напряженности между Вашингтоном и Москвой, сообщают источники в Белом доме

Документ, в частности, запрещает передавать украинской стороне детальную информацию о местонахождении представителей российского военного командования за пределами территории Украины, приводит ТАСС материал The Washington Post.

При этом запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов. Но, как заявил изданию один из источников, в Вашингтоне в качестве меры предосторожности негласно решили не передавать информацию и о генералах тоже.

Вторая попавшая под запрет категория информация — это любые сведения, которые помогли бы Киеву наносить удары по российским целям, находящимся за пределами границ Украины, сообщили американские чиновники.

Это правило отчасти разработано для того, чтобы Соединенные Штаты не стали стороной, участвующей в ударах, которые Украина может нанести на территории России, отметили источники.