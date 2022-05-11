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Электросамокатам придумали технический стандарт

Источник:
«Парламентская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Проект национального стандарта по техническим требованиям к электрическим средствам индивидуальной мобильности представили в России. К таким транспортным средствам относятся электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.

Так, согласно документу подобные средства передвижения должны быть оборудованы автоматическим устройством ограничения скорости с возможностью определения местоположения не менее двумя навигационными системами.

В них также должен быть встроен «пешеходный режим» с ограничением скорости до 6 километров в час, пишет «Парламентская газета». При этом включение «пешеходного режима» должно сопровождаться включением специального светового сигнала.

Максимальная скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров не должна превышать 25 км/ч. При движении задним ходом должен быть предусмотрен предупреждающий звуковой сигнал.

Также должны быть предусмотрены меры по предотвращению кражи или несанкционированного использования электрических средств индивидуальной мобильности — ключи, замки, электронное устройство управления.

Проект предусматривает, что все электросамокаты должны быть оборудованы тормозной системой, стояночным тормозом или парковочным устройством. При этом у пользователя должна быть возможность активировать тормозное устройство рукой или ногой.

При неисправности электропитания в системе управления такие транспортные средства должны тормозить или перейти в неподвижное состояние, а при неисправности в системе управления тяговым двигателем должен присутствовать предупредительный сигнал.

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