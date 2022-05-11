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График премьер Warner Bros. в России обновили впервые с марта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / Attribution-ShareAlike License

Российский офис Universal, занимающийся прокатом фильмов Warner Bros. в России, обновил график релизов впервые с 1 марта.

Новую российскую дату премьеры получил мультфильм «DC Лига суперпитомцы» — 28 июля. 

Также в графике «Черный Адам» (20 октября), «Шазам! 2» (22 декабря), «Аквамен и потерянное царство» (16 марта 2023 года), «Флэш» (22 июня 2023 года) и «Вилли Вонка» (14 декабря 2023 года), сообщается в телеграм-канале «Бюллетень кинопрокатчика».

Пока неизвестно, решила ли компания Warner Bros. вернуться на российский рынок в июле.

В марте 2022 года голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — объявили о временной остановке проката своих фильмов в России из-за военной спецоперации на Украине.

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