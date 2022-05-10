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Томский губернатор ушел в отставку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба правительства Томской области

Глава Томской области Сергей Жвачкин ушел в отставку во вторник, по его словам, из-за старости.

«Я оставляю пост губернатора. В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — написал Жвачкин.

Он отметил, что 17 марта исполнилось 10 лет его губернаторства. И есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками.

«Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло. Все эти обстоятельства, вместе взятые, и определили мое решение об отставке. Эту мою позицию поддержал Владимир Владимирович Путин, за что я ему очень благодарен», — написал он. Жвачкин добавил, что остается в Томске. 

Об уходе Жвачкина эксперты говорили еще в конце 2021 года. Среди факторов его уязвимости называли возраст и уровень протестных настроений в регионе. 

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