Зафиксировано «монструозное» землетрясение на Марсе

Американский научный аппарат InSight 4 мая зафиксировал на Марсе крупнейшее землетрясение магнитудой 5. Оно стало крупнейшим колебанием коры, зафиксированным на другой планете в истории, сообщает NASA.

Прежнее рекордное землетрясение было зафиксировано 25 августа 2021 года, тогда магнитуда оценивалась в 4,2. Ученые отмечают, что землетрясение магнитудой 5 — среднее по земным меркам, однако оно близко к пределам мощности толчков на Марсе.

Исследователи отметили, что подобные толчки для Красной планеты можно назвать «монструозными». Полученные аппаратом данные улучшат понимание происходящих в недрах Марса процессов.

При этом ученым потребуется дополнительный анализ, чтобы определить источник толчков, местоположение и характер распространения в толще коры.