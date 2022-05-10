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Зафиксировано «монструозное» землетрясение на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Американский научный аппарат InSight 4 мая зафиксировал на Марсе крупнейшее землетрясение магнитудой 5. Оно стало крупнейшим колебанием коры, зафиксированным на другой планете в истории, сообщает NASA.

Прежнее рекордное землетрясение было зафиксировано 25 августа 2021 года, тогда магнитуда оценивалась в 4,2. Ученые отмечают, что землетрясение магнитудой 5 — среднее по земным меркам, однако оно близко к пределам мощности толчков на Марсе.

Исследователи отметили, что подобные толчки для Красной планеты можно назвать «монструозными». Полученные аппаратом данные улучшат понимание происходящих в недрах Марса процессов.

При этом ученым потребуется дополнительный анализ, чтобы определить источник толчков, местоположение и характер распространения в толще коры.

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