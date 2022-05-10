США возродили программу ленд-лиза

Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, сообщается в официальном Twitter Белого дома. Документ упростит поставки вооружения Киеву.

Теперь не позднее чем через 90 дней после вступления закона в силу американские власти должны будут организовать ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи.

Киев станет получать технику и вооружение в кредит, по которому будет расплачиваться уже после окончания конфликта. «Цена борьбы не дешевая, но поддаваться агрессии еще дороже», — подчеркнул Джо Байден.

После 24 февраля США выделили Украине 3,8 миллиарда долларов. В конце апреля Байден направил в Конгресс запрос о выделении нового пакета помощи в размере 33 миллиардов долларов.

Последний раз американцы применяли программу ленд-лиза в годы Второй мировой войны. Президент США Франклин Делано Рузвельт подписал акт о ленд-лизе 11 марта 1941 года, после чего начались поставки в Советский Союз.