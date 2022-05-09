Эксперт перечислил наиболее богатые витаминами продукты

Нутрициолог Писарева назвала фрукты, овощи и мясо наиболее богатыми витаминами продуктами

Фрукты, овощи, бобовые и мясо наиболее богатые витаминами продукты рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

Обычно после зимы у многих людей наблюдается дефицит витамина С. Его баланс помогут восстановить цитрусовые и брокколи, рассказала RT Писарева.

Специалист в целом посоветовала добавлять в свой рацион больше овощей. «Цветная капуста, кабачки, шпинат насыщены витаминами и антиоксидантами, полезными для организма», — отметила врач.

Кроме того, диетолог подчеркнула, что и железо, и витамины группы В содержатся, в частности, в бобовых и мясе. При этом витамины этой группы лучше усваиваются из продуктов животного происхождения.

«Поэтому у многих вегетарианцев, которые не едят животную пищу, мясо, рыбу, наблюдается дефицит железа, витаминов группы В», — заключила эксперт.