Эксперт перечислил наиболее богатые витаминами продукты

Нутрициолог Писарева назвала фрукты, овощи и мясо наиболее богатыми витаминами продуктами
Фрукты, овощи, бобовые и мясо наиболее богатые витаминами продукты рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.
Обычно после зимы у многих людей наблюдается дефицит витамина С. Его баланс помогут восстановить цитрусовые и брокколи, рассказала RT Писарева.
Специалист в целом посоветовала добавлять в свой рацион больше овощей. «Цветная капуста, кабачки, шпинат насыщены витаминами и антиоксидантами, полезными для организма», — отметила врач.
Кроме того, диетолог подчеркнула, что и железо, и витамины группы В содержатся, в частности, в бобовых и мясе. При этом витамины этой группы лучше усваиваются из продуктов животного происхождения.
«Поэтому у многих вегетарианцев, которые не едят животную пищу, мясо, рыбу, наблюдается дефицит железа, витаминов группы В», — заключила эксперт.
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