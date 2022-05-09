Шеф‑повар раскрыл ошибку, способную испортить любую курицу

Неправильная разморозка и подготовку к термической обработке чаще всего становится портит блюдо из курицы, предупредил шеф-повара Жорди Вилу.
Безвкусным блюдо получится, если отправить в духовку холодную птицу - сразу из холодильника. Рекомендуется оставить «отдохнуть» мясо с приправами хотя бы минут на 15 при комнатной температуре перед тем, как начать готовить, приводит «Российская газета» мнение эксперта.
По словам Вилу, в идеале продукт необходимо за день до приготовления положить в холодильник. Если же нужно ускорить процесс, то следует положить замороженное мясо в пакет и опустить его в прохладную воду в кастрюлю (или любую емкость).
Кроме того, чтобы курица в духовке не получилась слишком сухой, ее лучше готовить грудкой вниз: так к ней будут стекать соки, и она станет мягче. За десять минут до готовности птицу следует перевернуть, чтобы хорошо поджарилась кожа.
лачиновС таким стимулом боевые действия будут реально вестись до последнего украинца. Ради обещанного счастливого...
mosquito__201069 это количество сливов в неделю . Человек вообще не отвечает за свои слова, прям от слова совсем ....
лачиновДа я как бы за неё и не переживал никогда.
Vitall2005Ты очень сильно расстроишься, когда узнаешь финал этой истории.