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Шеф‑повар раскрыл ошибку, способную испортить любую курицу

Источник:
Российская газета»
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Фото: thebittenword.com / Attribution License

Неправильная разморозка и подготовку к термической обработке чаще всего становится портит блюдо из курицы, предупредил шеф-повара Жорди Вилу.

Безвкусным блюдо получится, если отправить в духовку холодную птицу - сразу из холодильника. Рекомендуется оставить «отдохнуть» мясо с приправами хотя бы минут на 15 при комнатной температуре перед тем, как начать готовить, приводит «Российская газета» мнение эксперта.

По словам Вилу, в идеале продукт необходимо за день до приготовления положить в холодильник. Если же нужно ускорить процесс, то следует положить замороженное мясо в пакет и опустить его в прохладную воду в кастрюлю (или любую емкость).

Кроме того, чтобы курица в духовке не получилась слишком сухой, ее лучше готовить грудкой вниз: так к ней будут стекать соки, и она станет мягче. За десять минут до готовности птицу следует перевернуть, чтобы хорошо поджарилась кожа.

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Жизнь #Еда
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Топ комментариев

лачинов

С таким стимулом боевые действия будут реально вестись до последнего украинца. Ради обещанного счастливого...

mosquito__2010

69 это количество сливов в неделю . Человек вообще не отвечает за свои слова, прям от слова совсем ....

лачинов

Да я как бы за неё и не переживал никогда.

Vitall2005

Ты очень сильно расстроишься, когда узнаешь финал этой истории.