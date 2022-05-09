Шеф‑повар раскрыл ошибку, способную испортить любую курицу

Неправильная разморозка и подготовку к термической обработке чаще всего становится портит блюдо из курицы, предупредил шеф-повара Жорди Вилу.

Безвкусным блюдо получится, если отправить в духовку холодную птицу - сразу из холодильника. Рекомендуется оставить «отдохнуть» мясо с приправами хотя бы минут на 15 при комнатной температуре перед тем, как начать готовить, приводит «Российская газета» мнение эксперта.

По словам Вилу, в идеале продукт необходимо за день до приготовления положить в холодильник. Если же нужно ускорить процесс, то следует положить замороженное мясо в пакет и опустить его в прохладную воду в кастрюлю (или любую емкость).

Кроме того, чтобы курица в духовке не получилась слишком сухой, ее лучше готовить грудкой вниз: так к ней будут стекать соки, и она станет мягче. За десять минут до готовности птицу следует перевернуть, чтобы хорошо поджарилась кожа.