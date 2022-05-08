«Горыныч» и три девушки остались в шоу «Звезды в Африке 2»

Испытание на вылет выпало двум последним мужчинам в лагере шоу «Звезды в Африке 2» — Олегу Верещагину и Вячеславу Чепурченко, один из них остался в проекте и будет бороться за победу.

В шоу остались пять участников: Вячеслав Чепурченко, Валя Карнавал, Олег Верещагин, Каролина Севастьянова и Аня Покров.

Девушки решили сговориться и проголосовать против мужчин, чтобы выбить ненавистного им Верещагина. На испытание отправились Верещагин и Чепурченко.

Участникам в темном ящике надо было откручивать гайки на скорость, а затем дернуть за звонок. Первым это сделал Верещагин. Такого финала девушки не ожидали. Они остались одни с коварным Верещагиным.

Он сказал на голосовании, что, когда победит, он как Змей-Горыныч будет выбивать по одной девушке. Поэтому Каролине Севастьяновой, Вале Карнавал и Ане Покров придется придумать, как им одолеть единственного мужчину в лагере.