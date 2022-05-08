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Россиян предупредили о штрафах за шашлыки

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Разведение костров, а также использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением, напомнила юрист Елена Кудерко.

В большинстве регионов страны действует более «лаконичное» правило о запрете разведения открытого огня вне специально оборудованных площадок, за которое полагается штраф от 1500 до 3000 рублей.

«Стоит отдельно напомнить, что использование готового угля приравнивается к открытому огню и является правонарушением», — приводит «Прайм» слова Кудерко.

Эксперт также дала несколько советов о том, как самостоятельно организовать место для шашлыков, при этом не нарушив закона. Среди них правильный выбор места для мангала, его качество — он должен быть изготовлен из негорючих материалов, а также близость средства пожаротушения во время подготовки углей.

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