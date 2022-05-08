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Эксперт рассказал, куда Россия перенаправит газ из Европы

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, но для этого нужно развить инфраструктуру, заявил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

«Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры — строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени», — сказал эксперт РИА Новости.

Переориентация российских поставок в Азию обусловлена не только стремлением европейских потребителей отказаться от углеводородного сырья из России, но и рыночными факторами, добавил аналитик. На горизонте до 2025 года более половины роста мирового спроса на природный газ придется именно на азиатские страны, в первую очередь Китай и Индию.

В общей сложности потребление газа в АТР к 2025 году увеличится примерно на 160 миллиардов кубометров относительно текущего уровня, уточнил Тимонин.

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Топ комментариев

bananzazaza

Президент который назначает чернокожых лизбух на важные посты. Какая то у вас вывернутая демократия....

Alhazred

Кто именно? Ты толком можешь изъясняться?

Alhazred

Какие факты? Те что ты в горячечном бреду с укропабликов тут постишь?)))

Alhazred

Ну дай ссылочку на эти снимки)))